L’Ajax sbarca a Napoli, metodo Coerver all’Accademia Pro Calcio Napoli

Nasce a Napoli un nuovo progetto sportivo, un nuovo modo di fare calcio. Da settembre aprirà l’Accademia di perfezionamentoche sarà curata dai tecnicii e il cui direttore generale saràex dirigente del Napoli Femminile. Si ricompone il trio che negli anni ’80 ha fatto la fortuna di tanti giovani napoletani, cresciuti in questa società, e approdati poi a palcoscenici importanti. Ma la grande novità dell’iniziativa è un’altra. Infatti, non sarà una tradizionale scuola di calcio, che tutti conosciamo. Sarà il centro napoletano del metodo, il cui direttore tecnico èQuesto sistema di insegnamento del gioco del calcio, nato in Olanda negli anni ’80, e adottato dall’Ajax di Amsterdam, uno dei più importanti e produttivi settori giovanili al mondo, è il più utilizzato nel pianeta e sviluppa le capacità coordinative, tecniche e tattiche individuali, e non solo. Nel corso degli anni è diventato uno dei più innovativi programmi didattici utilizzato da federazioni nazionali, club professionistici, star del calcio e allenatori di altissimo livello.nonché responsabile del metodo per tutto il Sud Italia. A partire da lunedì prossimo (ore 17-19) e per 10 sessioni saranno organizzatiper selezionare i più meritevoli di far parte dell’Accademia (per chi vuole prenotarsi:).