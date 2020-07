Il Real deve incassare, ma potrebbe dare in prestito Luka Jovic

Come si legge ed è parso evidente, la trattativa che dovrebbe condurre Osimhen al Napoli si è complicata, quindi, in casa Napoli ci si prepara a sondare e a percorrere altre piste. Una è quella che porta al blancos, Luka Jovic, il ventiduenne serbo del Real che alla prima da madridista ha faticato come mai: 2 reti appena e una serie di problematiche ambientali culminate nell’infortunio a un piede rimediato a Belgrado, in quarantena. In casa. A quanto pare il Madrid potrebbe darlo anche in prestito, forse, ma un anno fa è stato un investimento da circa 60 milioni e la casa Real ha bisogno di incassare.

Fonte: CdS