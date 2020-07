Il Napoli avrebbe trovato l’erede di Hysaj e gioca nel Torino

Il Napoli gioca su più tavoli e in vari ruoli della rosa, in vista della prossima stagione, per cercare di accontentare Gattuso. Un calciatore che potrebbe essere utile alla causa è Ola Aina del Torino, per sostituire il quasi partente Hysaj. Il terzino della squadra granata può giocare a destra e a sinistra, come il calciatore albanese, viene dal Chelsea, anche se l’ultimo club è l’Hull City. Il giocatore nigeriano ha forza fisica, esplosività ed è in grado di poter fare la differenza su entrambe le fasce. C’è da capire se Cairo sia disposto a metterlo sul mercato, visto che spesso la sua bottega è molto cara.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport