Il City “offre” per Koulibaly: il tutto rispedito al mittente

Il Napoli prepara la prossima stagione. Un’annata che, molto probabilmente, sarà affrontata con buona parte della rosa attualmente in azzurro. Qualche partenza, però, come anticipato ci sarà. Una, dolorosa, potrebbe essere quella di Koulibaly. Il centrale senegalese resterebbe volentieri anche a Napoli, ma da persona sincere ha anche detto di non voler illudere nessuno. In realtà, tutti sanno che, qualora arrivasse l’offerta “indecente”, il presidente De Laurentiis la prenderebbe di sicuro in considerazione. Tale offerta però, non pare sia arrivata. Il Manchester City di Pep Guardiola, starebbe sondando il terreno, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ma pare che non abbia offerto abbastanza. La società partenopea, infatti, l’avrebbe giudicata ancora troppo bassa rispetto alle cifre richieste. Intanto Giuntoli insisterebbe con Fali Ramadani, agente del centrale, per Luka Romero.