[Grafico] Napoli-Udinese, Gattuso schiera il tridente “leggero”. Gotti punta tutto su Lasagna e De Paul

Il Napoli domani alle ore 19,30 affronterà l’Udinese, al San Paolo sempre a porte chiuse, per la trentatreesima giornata di campionato. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo e degli infortunati Younes e Llorente. Per il resto Ospina tra i pali, ritorno anche di Koulibaly e Mario Rui in difesa. L’unico ballottaggio è Demme-Lobotka in cabina di regi, mentre il tridente sarà composto da Callejon, Mertens e Insigne. I friulani dovranno fare a meno degli infortunati Jajalo, Mandragora e Teodorcick, oltre che dello squalificato Okaka. Tutto sull’imprevedibilità di De Paul e la velocità in attacco di Lasagna per colpire i partenopei di rimessa.