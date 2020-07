Giuntoli, pronte le alternative se non dovesse arrivare Osimhen

La trattativa per Osimhen pare essersi complicata, il Napoli, di conseguenza, valuta anche le alternative all’ attaccante nigeriano. Sul Corriere del Mezzogiorno si legge: “Secondo il presidente del Lille l’approdo in un top team come il Liverpool potrebbe essere un azzardo e rivelarsi un salto nel vuoto, il Napoli rappresenterebbe la piazza ideale per consacrare il proprio talento. Le alternative ad Osimhen nella lista di Giuntoli ci sono: Immobile per le resistenze della Lazio è una suggestione molto complicata, le idee più concrete portano a Jovic del Real Madrid, Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e Sorloth in prestito biennale dal Crystal Palace al Trabzonspor”