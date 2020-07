Gattuso farà turnover contro l’Udinese: Un cambio però è obbligato

LE SCELTE

E Gattuso è pronto a rilanciare dall’inizio diversi titolari, Koulibaly al centro della difesa, Mario Rui laterale sinistro, Fabian Ruiz a centrocampo, Mertens e Insigne in attacco. La formazione sarà un mix con quella di Bologna, stavolta il turnover ci sarà ma non in maniera così massiccia come per la sfida di mercoledì al Dall’Ara quando il tecnico ha cambiato ben otto pedine rispetto alla precedente partita contro il Milan al San Paolo. Un cambio obbligato ci sarà nella linea a quattro difensiva ed è quello dello squalificato Di Lorenzo: al suo posto giocherà Hysaj, sempre più jolly del reparto arretrato del Napoli. Fonte: Il Mattino