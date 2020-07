Gattuso non vuole cali di concentrazione: Bisogna riattaccare la spina

STASERA IN RITIRO

Quella contro il Barcellona è ora la sfida più attesa di questo finale di stagione per gli azzurri. Gattuso ha fatto riattaccare subito la spina dopo la brutta prestazione di Bologna con i due allenamenti a Castel Volturno (ancora lavoro differenziato per Llorente e Younes che non saranno tra i convocati, più lo squalificato Di Lorenzo). Gattuso vuole che la squadra ritrovi subito l’atteggiamento mentale smarrito a Bologna e cancelli contro l’Udinese il bruttissimo secondo tempo della sfida del Dall’Ara. La prima delle ultime cinque partite di campionato che si chiuderà il 2 agosto contro la Lazio. Per Ringhio questa è l’unica strada da seguire per poter arrivare al meglio alla supersfida contro gli azulgrana. Fonte: Il Mattino