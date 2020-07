G. Di Marzio: “Il Lille mette fretta ad Osimhen e al suo agente”

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 “Speciale calciomercato l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sul Osimhen e il Napoli. “Il nuovo agente William Davila sta facendo il suo gioco, cerca di piazzare il suo assistito in Premier League che al momento prendono tempo, Liverpool compreso. Il Napoli ha nel Lille un alleato forte per l’acquisto del calciatore nigeriano, visto che deve dare soldi alla Covisoc per l’iscrizione e ad oggi ha avuto i 60 milioni per il giocatore. I partenopei sono fiduciosi, ma al tempo stesso infastiditi da questo cambio di agente, vediamo che accadrà nei prossimi giorni, forse un leggero aumento dell’offerta al giocatore. Szoszlai? Arriverebbe solo in caso di addio di Allan, ma c’è anche il Milan”.

La Redazione