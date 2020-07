Del Genio:”Il Napoli quest’anno avrebbe dovuto approfittarne “

Il giornalista Paolo Del Genio , fa il punto della situazione sul campionato e su quello che sarà il futuro del Napoli:

“Il Napoli quest’anno ha avuto una stagione particolare ma è comunque una squadra costante che può sempre far bene sia in campionato che nelle coppe. Juventus ed Inter partiranno quasi sempre favorite, per la rosa e forza economica , ma ci sta che possano sbagliare stagioni , come quest’anno. Ma deve essere poi chi sta dietro a saperne approfittare.Io dico che il Napoli di Sarri, dei 91 punti, quest’anno avrebbe vinto senza problemi.Ad oggi il Napoli può rientrare tra le prime posizioni ma deve trovare un buon esterno ed una punta valida”.