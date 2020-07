Il San Marino Accademy, neo promossa in serie A, si sta rinforzando sul mercato. Dopo aver acquistato dalla Fiorentina Corazzi, ha praticamente in pugno la punta della Puteolana femminile Faby Vecchione. Manca poco per l’ufficialità per un acquisto che darebbe qualità all’attacco delle biancoazzurre di mister Conte.

Fonte: tuttocalciofemminile.com