Antonio Milone, Tuttosport: “La Juventus e l’entourage di Milik hanno trovato l’accordo”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Antonio Milone, Tuttosport: “C’è l’accordo tra la Juventus e l’entourage del giocatore. C’è bisogno però di risolvere due problemi: che la Juve si liberi di un attaccante e che le due squadre si accordino. A Torino non hanno mai visto un Higuain così assistman come quest’anno. Ma oggettivamente non ha segnato come gli altri anni. Qualcuno dice perché è tutto centrato su Ronaldo. E la Juventus sta facendo le sue valutazioni. Bernardeschi? Non ha tutto questo desiderio di lasciare la Juventus. Non c’è nessuna preclusione da parte degli agenti per Napoli, ma è difficile lasciare la Juve.

Anche per un fatto economico. Sarri? C’è uno scudetto da conquistare e nessun tifoso può pensare che si perderà. Ci sono certamente dei problemi e Sarri non li ha mai nascosti. Ma penso debba succedere un’ecatombe per cacciarlo dalla Juventus“.

Fonte: Radio Punto Nuovo