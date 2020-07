Sono ore molto delicate in Spagna, specie a Barcellona, per via del lockdown. L’8 Agosto è in programma alle ore 21,00 la sfida di Champions contro il Napoli, ecco il twitter di Carlo Alvino. “In Catalogna adottano nuove misure restrittive, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti di restare a casa dopo un aumento di nuovi casi di coronavirus. Cosa aspettano Ceferin e Marchetti a spostare la sede di Barcellona-Napoli? Dov’è il senso di responsabilità dell’Uefa?”.

La Redazione