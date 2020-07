Serie B: Cade lo Spezia col Venezia e il Crotone vola a +6

Ore 21:00

Benevento-Livorno 3-1 Sau (B) 31′ 69′, Murilo (L) rig. 57′, Kragl (B) 95′

Cittadella-Ascoli 1-2 Adorni (A) aut. 55′, D’Urso (C) 62′, Pinto (A) 70′

Crotone-Salernitana 1-1 Maistro (S) 46′, Messias(C) 53′

Empoli-Entella 2-4 Mancuso (EM) rig. 3′, Zurkowski (EM) 36′, Dezi (EN) 44′ 51′, Mancosu (EN) 90′, Scheneti (EN) 98′

Juve Stabia-Chievo 3-2 Djordjevic (C) 32′ rig. 73′, Forte (J) rig. 76′, Troest (J) 82′, Mallamo (J) 85′

Perugia-Cremonese 0-0

Pisa-Trapani 3-2 Vido (P) 39′, Lisi (P) 54′, Kupisz (T) 57′, Piszczek (T) 64′, Marconi (P) 92′

Pordenone-Cosenza 1-2 Riviere (C) rig. 19′, Bittante (C) 23′, Candellone (P) 66′

Spezia-Venezia 0-1 Aramu (V) rig. 16′

Benevento-Livorno. La prima occasione pericolosa arriva al 14′ con la girata dal limite dell’area piccola di Sau respinta sulla linea da un difensore avversario, la sfida si sblocca al 31′ con Sau che riceve palla in area e insacca dal cuore dell’area. Al 37′ Murilo cerca il goal in estirada ma Montipò salva i suoi chiudendo il primo tempo sull’1-0 sannita. Nella ripresa arriva il pareggio livornese col calcio di rigore trasformato da Murilo con un tiro potente sotto la traversa, al 69′ arriva la doppietta di Sau che insacca sfruttando l’assist di Maggio. Al 76′ Kragl cerca il tris dal limite ma Ricci in due tempi salva i suoi, nel finale Kragl aggiusta la mira siglando il definitivo 3-1 giallorosso che chiude i giochi.

Cittadella-Ascoli. Al 9′ Morosini da posizione defilata calcia a botta sicura centrando il palo, al 26′ Scamacca si libera in area e calcia sul fondo non di molto. Nel finale di tempo Ninkovic entra in area e calcia sul fondo i poco così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione sugli sviluppi di un corner Morosini in spaccata sfiora il goal, al 62′ ascolani in vantaggio grazie alla sfortunata autorete di Adorni che devia nella propria porta sul cross di Ninkovic. Al 62′ pareggia il Citta col tiro-cross di D’Urso che bacia la parte interna del palo e si insacca, al 70′ Ascoli nuovamente in vantaggio con Pinto che solo davanti al portiere non perdona, all’80’ Panico su punizione centra in pieno il palo così al triplice fischio la sfida termina con la vittoria bianconera.

Crotone-Salernitana. Gli ospiti cercano il vantaggio al 14′ col tiro dalla distanza di Akpa Akpro a lato di un soffio, passano 4 minuti e Simy di testa cerca l’angolino chiamando all’intervento Micai. Al 31′ sul cross di Benali la sfera arriva a Zanellato che di testa sfiora la traversa, nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio squadre a riposo a reti bianche. Nei secondi 45 minuti Maistro porta in vantaggio gli ospiti, al 53′ i pitagorici pareggiano i conti col perfetto calcio di punizione mancino di Messias che si insacca sotto al sette. Al 71′ Messias cerca la doppietta ma Micai in volo respinge di pugni così al triplice fischio la sfida dello Scida termina in parità.

Empoli-Entella. La sfida si sblocca al 3′ col calcio di rigore trasformato da Mancuso che spiazza Contini, al 9′ Rodriguez scatta in profondità e trafigge Brignoli ma la rete viene annullata per offside. Al 29′ Ciciretti da distanza ravvicinata si divora il raddoppio con un tiro di prima intenzione, al 36′ arriva il raddoppio empolese col diagonale vincente di Zurkowski. Nel finale di tempo l’Entella accorcia le distanze col colpo di testa di Dezi che chiude il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa Dezi sigla la personale doppietta sul cross di Sala per il 2-2, al 73′ Bajrami cerca il goal da posizione defilata mancando il bersaglio non di molto. Nel finale Mancosu completa la rimonta siglando prima il 3-2 ospite e poi il poker con Schenetti per il definitivo 4-2 ligure.

Juve Stabia-Chievo. Dopo un’iniziale fase di studio la prima palla-goal arriva al 20′ col missile dai 25 metri di Esposito che si schianta contro il palo, al 32′ i clivensi sbloccano il punteggio con missile di Djordjevic dall’interno dell’area. Nel finale di tempo Segre dall’interno dell’area spreca clamorosamente calciando sopra la traversa chiudendo la prima frazione sull’1-0 veneto. Nella seconda frazione Vignato dal limite calcia col destro mancando il bersaglio non di molto, al 73′ l’arbitro assegna un rigore al Chievo che Djordjevic trasforma siglando la personale doppietta. Passano 3 minuti e l’arbitro assegna un penalty anche alle vespe così Forte accorcia le distanze, nel finale la Juve Stabia prima pareggia col tap-in di Troest e poi si porta in vantaggio con Mallamo per il definitivo 3-2 dei campani.

Perugia-Cremonese. Primo brivido al 6′ con la zampata di Falcinelli respinta d’istinto da Ravaglia, al 24′ Falzerano calcia dal limite mancando lo specchio di un niente. Nel finale id tempo nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio così al duplice fischio squadre a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Mazzocchi scatta sul filo del fuorigioco e calcia ma la sfera termina sul fondo non di molto, al 70′ Mogos dai 20 metri calcia verso l’angolino ma Vicario respinge in corner. All’80’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Kouan manca l’impatto con la sfera da due passi così al triplice fischio la sfida del Curi si chiude a reti inviolate.

Pisa-Trapani. Il primo brivido arriva al 4′ col colpo di testa di Marconi a lato di pochissimo, al 20′ Marconi riceve palla in area e calcia di potenza ma la sfera viene respinta da un difensore avversario. Nel finale di tempo Vido sblocca il punteggio con un preciso destro che chiude il primo tempo sull’1-0 toscano. Nella ripresa i nerazzurri alzano il ritmo e Lisi sigla il 2-0, al 57′ Kupisz accorcia le distanze con una conclusione mancina sul cross basso di Colpani. Al 63′ ospiti in 10 uomini per l’espulsione di Coulibaly ma un minuto dopo arriva il pareggio del Trapani col tocco ravvicinato di Piszczek, nel finale Marconi riporta i nerazzurri in vantaggio con una precisa incornata per il definitivo 3-2.

Pordenone-Cosenza. I Lupi alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 19′ si portano in vantaggio col penalty trasformato da Riviere, passano 4 minuti e Bittante raddoppia le marcature con una precisa incornata. Al 32′ Candellone carica il destro dall’interno dell’area ma Saracco si dimostra provvidenziale così al duplice fischio Cosenza avanti di due reti. Nella seconda frazione il Pordenone accorcia le distanze con la rete di Candellone che devia di testa la fucilata dal limite di Tremolada, al 74′ Bahlouli si coordina e calcia sfiorando l’incrocio. Nel finale non arriva il pareggio del Pordenone così al triplice fischio i Lupi si aggiudicano la contesa.

Spezia-Venezia. I lagunari sbloccano il punteggio al minuto 16 col calcio di rigore trasformato da Aramu, al 24′ Gyasi raccoglie un pallone vagante in area e calcia ma Lezzerini in uscita lo ferma. Al 34′ Aramu cerca la doppietta con un calcio di punizione ma la sfera termina contro il palo, nel finale di tempo Bartolomei lascia partire un sinistro terrificante che si schianta contro il palo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 veneziano. Nella ripresa Ragusa carica il destro e calcia ma Lezzerini blocca in due tempi, al 54′ Ferrer calcia a botta sicura trovando il pronto intervento di Lezzerini. Al 74′ N’Zola di testa schiaccia a lato di pochissimo, all’80’ Ragusa in acrobazia impegna Lezzerini così al triplice fischio il Venezia porta a casa i 3 punti.

Classifica

Benevento 80-Crotone 62-Spezia 56-Pordenone 55-Frosinone 53-Cittadella 52-Salernitana 51-Pisa 50-Empoli 48-Chievo 47-Entella 47-Ascoli 45-Cremonese 44-Venezia 44-Perugia 42-Pescara 42-Juve Stabia 41-Cosenza 37-Trapani 35-Livorno 21

A cura di Emilio Quintieri