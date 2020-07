Scwoch: “Milik deve dare il massimo fino al termine della stagione”

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Milik ha il dovere di dare il massimo fino al termine del campionato. I professionisti devono fare così. Se lui adesso non c’è con la testa, sarebbe un gravissimo errore. Non bisogna farsi condizionare dal rinnovo del contratto. Mi auguro che le sue prestazioni negative siano dovute ad un problema fisico e non altro. Non ci farebbe una bella figura neanche nei confronti di una sua nuova squadra. Osimhen è un giocatore interessante e promettente, ha una struttura fisica importante e Gattuso vuole un attaccante con caratteristiche diverse da Milik”.