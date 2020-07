Schwoch:”Milik è un professionista , non voglio pensare sia con la testa altrove”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, si è soffermato a parlare di Arek Milik:

“Nelle ultime uscite si è visto che non ha brillato , ma voglio pensare che sia più per un fatto fisico che mentale . Le notizie di mercato fanno intendere che andrà via , ma essendo un professionista non voglio pensare che lui sia con la testa altrove. Anche perchè non giocando ai suoi livelli non farebbe di certo una grande figura a gli occhi della sua futura squadra”.