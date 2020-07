Rino Gattuso: «Non voglio sentir parlare di mancanza di stimoli»

Rino sa perfettamente che da un punto di vista pratico, e dunque degli obiettivi, il campionato è già andato in archivio, però la sua rabbia è fondata su una considerazione decisamente interessante. Gli azzurri dovrebbero sfruttare questo periodo per migliorare tatticamente, certo, ma anche gli aspetti carenti della personalità, della gestione delle pause e dell’intensità. Punti focali per compiere quel salto definitivo che ci si aspetta da una squadra dotata di una certa qualità. «Non voglio sentir parlare di mancanza di stimoli». Ecco, appunto. Anche perché altrimenti si rischia di fare harakiri: il Barcellona potrà avere qualsiasi tipo di problema, ma Messi e compagni sono abituati a vincere. E a pensare da vincenti. Appuntamento a domenica con l’Udinese, al San Paolo: per valutare gli effetti della lezione di Rino. Il Barcellona è una tentazione per tutti, ma l’allenatore degli azzurri pensa all’Udinese e chiederà alla squadra una prova di carattere per riscattare il secondo tempo di Bologna.

Fonte: Fabio Mandarini (CdS)