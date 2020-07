Gattuso ha elencato alla squadra gli errori commessi

Ringhio i concetti duri li ha espressi a fine partita elencando tutte le cose che non gli sono piaciute a cominciare dall’atteggiamento mentale, errori da non ripetere per arrivare nel migliore dei modi al match di Champions League contro il Barcellona. Concetti chiari, come sempre, che sono arrivati agli azzurri, chiamati a dare una risposta domenica contro l’Udinese al San Paolo.

L’ATTEGGIAMENTO MENTALE

Ieri alla ripresa il tecnico ha analizzato la partita del tecnico con la squadra per sottolineare tutto ciò che non ha funzionato contro il Bologna. Un secondo tempo totalmente da cancellare in cui c’è stato un calo fisico ma soprattutto mentale degli azzurri. E Gattuso vuole ritrovare subito il furore agonistico e far riattaccare subito la spina alla squadra per queste ultime cinque partite di campionato che siano di preparazione per la supersfida con il Barcellona.

SUBITO IN CAMPO

E ieri Ringhio ha riattaccato con il lavoro sul campo per coloro che non hanno giocato a Bologna e che sono stati impiegati nella ripresa. Palestra invece per chi ha giocato dal primo minuto mercoledì sera al Dall’Ara. Azzurri subito in campo stavolta, a differenza di giovedì scorso quando concesse un giorno di riposo subito dopo il successo sul Genoa: tutti a Castel Volturno ieri mattina per preparare la prossima sfida con l’Udinese che si gioca alle 19.30 e domani gli azzurri, a differenza delle due gare precedenti con Roma e Milan, potrebbero restare in ritiro in albergo: si deciderà in giornata. Fonte: Il Mattino