Nicolò Ceccarini: “Forte pressing del Liverpool per Osimhen. Il Napoli però resta in corso”

Ore decisive per capire il destino di Osimhen. Le ultime parlano della Premier League sulla punta del Lille. Ecco gli aggiornamenti su twitter di Nicolò Ceccarini. “Su Osimhen inserimento del Liverpool, un problema in più per il Napoli che però resta in corsa”.

