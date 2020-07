Fortuna: “Osimhen? Perfetto per gli attacchi in velocità del Napoli”

Matias Nurio Fortuna, ex compagno di squadra di Victor Osimhen ai tempi dello Charleroi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Conosco Victor Osimhen perché siamo stati compagni di squadra allo Charleroi e tutt’ora siamo molto amici. Spesso ci sentiamo e parliamo, nonostante io sia in Belgio e lui in Francia. Dal punto di vista umano parliamo di un ragazzo con il quale, nonostante la giovane età, puoi davvero parlarci di qualsiasi cosa perché è molto maturo. E’ molto leale. Dal punto di vista professionistico, già quando giocavamo insieme in Belgio gli dicevo che era pronto a giocare grandi partite in grandi team. E’ normale che oggi il Napoli stia cercando di acquistarlo, stiamo parlano di calciatore molto forte. Uno dei punti forti è la velocità, abbinata alla forza fisica ed alla capacità di dribblare gli avversari. Tatticamente sarà utilissimo per il Napoli perché gli azzurri giocano un calcio perfetto per le sue caratteristiche, un calcio molto veloce. Il Napoli attacca in velocità e per questo credo che sarà perfetto per l’idea di gioco partenopea. Tuttavia, ancora non abbiamo parlato della firma sul contratto, non so se ha già firmato per il Napoli e se l’ha fatto non me l’ha detto”.

“Osimhen potrà solo migliorare e perfezionare le sue caratteristiche. E’ un calciatore giovane e potrà migliorare ogni giorno, dopo ogni gara. Lo fa dalle prime partite con lo Charleroi: pensai subito che questo giovane attaccante sarebbe arrivato in tempi brevi ad alti livelli. Gli auguro davvero il meglio e lui lo sa”.

“Per come conosco Victor, sono certo che gli piacerà molto la città di Napoli così come amerà la tifoseria. E’ noto che i supporters azzurri impazziscono per la loro squadra del cuore”.