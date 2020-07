Marc Ingla semina ottiimismo: “Osimhen e il Napoli? Siamo nell’ultima fase”

La tensione è notevole. E sebbene a Victor e a D’Avila non siano arrivati ultimatum, c’è comunque una certa fretta: il ds Giuntoli vorrebbe chiudere entro pochi giorni, magari poche ore. Proprio come il Lilla: «Osimhen e il Napoli? Siamo nell’ultima fase. Il giocatore ha fatto la sua scelta: vederlo partire è un rimpianto, ma dobbiamo essere consapevoli della realtà», ha detto ieri il dg del club francese, Marc Ingla, seminando ottimismo. «Per il ragazzo e per la sua famiglia, considerando anche lo stipendio che gli è stato offerto, questa può essere un’opportunità eccezionale». Il Lilla, insomma, è con il club azzurro: ha l’accordo sulla base di 60 milioni con i bonus e spinge per chiudere al volo considerando l’esigenza assoluta di incassare per evitare.

Fonte: CdS