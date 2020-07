L. Marchetti: “L’agente di Osimhen temporeggia, il Napoli ha un alleato per il sì del nigeriano”

Nel corso dell’edizione serale di Sky Sport 24, il giornalista Luca Marchetti aggiorna sulla trattativa dell’attaccante nigeriano in tempo reale. “La trattativa per Osimhen era davvero conclusa, c’era il sì del Lille e del ragazzo, poi cosa cambia? Arriva il nuovo agente Davila che riceve proposte dai club della Premier League. L’alleato per il Napoli è la società transalpina che non ha nessuna offerta sul tavolo, tranne quella azzurra e deve iscriversi al campionato. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

La Redazione