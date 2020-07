L’ “inghippo” per Osimhen ha solo un nome, D’Avila e spunta la Premier

Dopo i tre incontri con Victor andati in scena dalla vigilia della finale di Coppa Italia a martedì. Principato di Monaco, Napoli (per due giorni), Costa Smeralda: tre occasioni per parlarsi e piacersi, nonché una riunione con Gattuso e un’altra con De Laurentiis, eppure il lieto fine non è ancora stato scritto. Strano? Macché: soltanto la conseguenza dell’arrivo di D’Avila sulla scena, il nuovo manager del ventunenne attaccante nigeriano che a quanto pare gli avrebbe spiegato di poter aspirare a un ingaggio più ricco dei 3 milioni a stagione – bonus compresi – assicurato dal Napoli. Magari in Premier: tanto che ieri è emersa la notizia di una serie di colloqui con Manchester United, Reds e Spurs. Il Lille ha un accordo con il club azzurro, sulla base di 60 milioni, il ragazzo nigeriano vuole i partenopei, c’è da superare l’ultimo ostacolo, il suo agente tra commissioni e le tentazioni della Premier League.

Fonte: Corriere dello Sport