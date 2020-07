RIVIVI il LIVE di Karnezis: “Siamo un gruppo unito, nessuno fa il fenomeno”

14:22 – Termina l’intervista di Karnezis.

14:21 – Il rito del caffè? “Starace viene ogni giorno col caffè. Da queste piccole cose si vede che il gruppo è unito. Nessun fa il fenomeno, stiamo tutti insieme. Abbiamo la stessa voglia e gli stessi obiettivi”.

14:21 – La vittoria n Coppa Italia? “E’ stato bellissimo, purtroppo la gente non può venire allo stadio per festeggiare tutti insieme”.

14:20 – Napoli? “La prima parola che mi viene in mente è Passione. Per il calcio e non solo, tutti ti abbracciano e ti vogliono bene. Non c’è una cosa più bella per un calciatore che sentire questo amore dalla gente”.

14:19 – Gattuso è uno di voi? “E’ uno molto sveglio e preparato, ha le idee molto chiare così come il suo staff. Si impegnano molto e nei prossimi anni Gattuso diventerà uno dei migliori allenatori in Europa”.

14:18 – Mertens? “E’ un grande giocatore, da ovunque può calciare ed è molto furbo in area. Ha grandi qualità”.

14:17 – “Quello che mi ha colpito di più in questo momento è stato l’ambiente. Nel periodo del lockdown siamo stati sempre n contatto. Siamo un grande gruppo”.

14:15 – Tsimikas ? “E’ un bravo giocatore, ha le qualità per giocare in una grande squadra. Gli manca solo il salto di qualità in un campionato più competitivo per far vedere quello che sa fare”.

14:14 – De Paul? “E’ un giocatore di alto livello, ha tanta qualità e può creare difficoltà in qualsiasi momento. Nei prossimi anni farà una grande carriera”.

14:13 – Zielinski? “Appena l’ho visto a Udine ho capito che era fortissimo. Ha le qualità di un fuoriclasse, può migliorare per diventare un Top Class Player”.

14:12 – 4-3-3? “Ancelotti ha portato le sue idee, il suo modo di vedere il calcio. Alla fine sono i risultati che contano. Per come è strutturata questa squadra questo è il modulo ideale”.

14:11 – “Io e Ospina possiamo aiutarlo, David è un portiere di alto livello molto abile con i piedi. Ha dei colpi fantastici come la maggior parre dei sudamericani. Questo aiuterà Alex a crescere e migliorare”.

14:10 – Meret? “E’ un ragazzo molto serio, questo lo aiuta a essere molto disciplinato. Viene dalla scuola italiana dei portieri, deve solo migliorare e sono molto contento che siamo di nuovo compagni di squadra”.

14:09 – Manols eliminò il Barça con un colpo di testa quando giocava nella Roma! “Speriamo. Aspettiamo questa partita, nessuna squadra ha dei vantaggi perché anche loro non stanno vivendo un bel momento. Senza pubblico può accadere di tutto”.

14:08 – Manolas? “E’ uno dei migliori difensori in Italia. Alla Roma ha fatto vedere le sue qualità, nell’uno contro uno è quasi insuperabile. Lo conosco già dai tempi della Nazionale. Sono contento che sia qui a Napoli”.

14:07 – Vietato pensare al Barça? “Non dobbiamo pensare solo a quella partita, altrimenti rischiamo di fare brutte partite e non sarebbe bello”.

14:06 – Il pareggio del Dall’Ara? “Senza cercare alibi dobbiamo reagire. Facciamo fatica a giocare ogni 3 giorni, ma non possiamo permetterci di rilassarci. La testa la differenza in questi momenti”.

14:05 – Hai inizia a Udine dal 2014 al 2017, Napoli-Udinese è la tua partita? “Ho lasciato un pezzo del mio cuore lì. Ma adesso gioco nel Napoli e vogliamo vincere”.

14:03 – Giocare ogni 3 giorni, le difficoltà? “Questo è un calcio diverso, nuova per tutti. Stare due mesi totalmente fermo e poi giocare ogni 3 giorni viaggi, spostamenti. E’ stata una cosa mai vista”.

14:02 – Come sta il Napoli dopo il lockdown? “Ho visto le difficoltà che abbiamo avuto, come tutte le squadre, ma siamo una delle poche squadre che dopo la quarantena abbiamo fatto risultai molto importanti”.

14:02 – Inizia l’intervista di Valter De Maggio a Karnezis.

Oggi alle 14:00 il terzo portiere del Napoli Karnezis rilascerà alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La redazione de Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.