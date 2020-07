Le parole del portiere del Napoli ,Orestis Karnezis, su Napoli ed il suo allenatore:

Napoli? “La prima parola che mi viene in mente è Passione. Per il calcio e non solo, tutti ti abbracciano e ti vogliono bene. Non c’è una cosa più bella per un calciatore che sentire questo amore dalla gente. Gattuso è uno molto sveglio e preparato, ha le idee molto chiare così come il suo staff. Si impegnano molto e nei prossimi anni Gattuso diventerà uno dei migliori allenatori in Europa”.