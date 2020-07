Il piano B del Napoli gioca nel Real Madrid ed è una “vecchia fiamma”

Il Napoli sa perfettamente che nel mercato ci devono essere le alternative per evitare di restare scottati dalla vicenda Osimhen, anche perchè ora la trattativa si è complicata per via del nuovo agente. Un nome che torna in auge è Luka Jovic del Real Madrid, stagione dove in 25 partite ha segnato due gol, costo quasi 70 milioni, ma Zidane non è mai stato nei piani del suo gioco offensivo, perciò è sul mercato. Il club spagnolo però vorrebbe darlo in prestito, come formula, però va preso in considerazione nel caso che saltasse il giocatore nigeriano.

Fonte: Fulvio Padulano CdS