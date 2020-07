Il patron De Laurentiis con TIM per sviluppare il canale della Serie A

Aurelio De Laurentiis, un vulcano di idee e propositi, da sempre. Adesso, stando a quanto scrive Milano Finanza, il patron del Napoli starebbe valutando la possibilità di far prendere vita ad un nuovo progetto, insieme al dirigente di TIM Carlo Nardiello e all’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, in modo da consentire a TIM di sviluppare e distribuire un canale dedicato alla Serie A per i prossimi 10 anni. Un qualcosa di estremamente ambizioso, ma non facile da realizzarsi…Infatti, proprio TIM avrebbe smentito queste intenzioni, dicendo che la compagnia non è partner della Lega di Serie A per plasmare la media company. Che il tutto si realizzi o meno, il patron azzurro sembra sempre essere uno dei pochi con spirito rinnovatore nel mondo dell’ italico pallone.