Il Lille è un alleato del Napoli nell’affare Osimhen

Le due facce dell’affaire Osimhen. Capitolo Napoli-Lille:«Siamo ai dettagli finali», ha detto ieri il dg dei francesi, Marc Ingla, nel corso di un incontro con i media. Capitolo Napoli-giocatore: non ci sono dichiarazioni ufficiali, nulla, ma tra le parti c’è ancora distanza sull’ingaggio e le commissioni e si tratta. E c’è tensione e anche pressione: l’idea di perdere il primo obiettivo per l’attacco dopo la rottura tra Victor e i manager che lo hanno seguito fino al soggiorno in città, e con cui era stato praticamente raggiunto l’accordo, ovviamente fa un certo effetto. Ora c’è il nuovo agente Davila che alza la posta, per commissioni e richieste dalla Premier League. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del ragazzo e si proverà a cambiare di nuovo questa situazione, con un alleato in più, il Lille.

Fonte: CdS