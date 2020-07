Graziani: “Petagna? Non è un giocatore per fare il titolare a Napoli”

Ciccio Graziani, ex calciatore campione del mondo, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: “Gattuso è stato molto bravo. E’ riuscito a dare entusiasmo all’ambiente e ha ottenuto risultati importanti. Osimhen? Non lo conosco bene, ma se è nel mirino delle big europee, vuol dire che è un attaccante importante. Vedremo il Napoli cosa riuscirà a fare. Lozano? A me piace molto, farei uno scambio con Under. Milik non sente più la fiducia, ha tanti estimatori, si parla della Juve. La media gol è importante. Petagna? Non è un giocatore da Napoli, nel senso che non può fare il titolare. Lo vedrei bene come alternativa. Belotti? Lo vedrei bene in maglia azzurra, ma serve una proposta indecente per convincere il Torino. Anche Immobile non mi sembra una trattativa facilissima”.