Eurorivali Napoli – Tonfo Barcellona: ko 2-1 con l’Osasuna, addio Liga

Tonfo pesantissimo per il Barcellona. I blaugrana perdono per 2-1 in casa contro l’Osasuna nella 37a giornata di Liga e di fatto consegna il titolo al Real Madrid, che diventa campione di Spagna con un turno di anticipo. Ospiti avanti con Arnáiz al 15′ min, i blaugrana pareggiano con Messi al 62′ min ma nonostante la superiorità numerica subiscono la rete di Torres al 94′ min. Ora alla squadra di Setièn resta solo la Champions League come obiettivo per evitare di finire la stagione con nessun titolo