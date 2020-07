Verso Napoli-Udinese: Di Lorenzo e Okaka out per il match del San Paolo

In vista del match contro l’Udinese il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli ha rimediato il quinto cartellino del suo campionato contro il Bologna al Dall’Ara, motivo per cui non ci sarà contro i friulani. Un assente anche tra le fila bianconere con Stefano Okaka, anche lui arrivato alla Quinta Sanzione in campionato nello 0-0 contro la Lazio.