Chiariello: “Queste ultime 5 partite serviranno a Lozano”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’ l’EditoNapoli di Umberto Chiariello: “A Bologna, il Napoli non ha fatto una gran partita. Tuttavia è un Napoli in linea di galleggiamento assoluta, che sta sfruttando tutta la rosa, che sta dando la possibilità ad ogni giocatore di mettersi in mostra. La formazione di Barcellona già la conosciamo, l’unico dubbio è Maksimovic o Manolas? Queste ultime 5 partite serviranno a capire fino in fondo se il soldato Lozano può essere compreso nel progetto del Napoli: questo ragazzo ha diritto ad una chance “.

Fonte: Radio Punto Nuovo