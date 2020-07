Carnevale: “Nel post Covid solo Koulibaly può fermare Lasagna”

L’osservatore dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”:

“Osimhen?

“Ciò che è successo non è normale, ma nel calcio di oggi è frequente. Anche a noi è capitato con un giocatore che abbiamo acquistato dalle serie B, un ragazzo interessante ed era tutto fatto, poi si è presentato un nuovo procuratore e vantava offerte anche da club importanti come l’Arsenal. Spero che la situazione Osimhen-Napoli si risolva al più presto, ma quando si inseriscono squadre come Liverpool e Manchester è chiaro che diventa difficile pareggiare le offerte. C’è da dire che il Lille è una società molto ricca e non avrebbe neanche bisogno di vendere Osimhen. Il nigeriano però è molto forte, un attaccante molto moderno, un po’ più alto di me e se il Napoli riuscisse a prenderlo, in Italia potrebbe fare molto bene”.

Napoli-Udinese?

“Jajalo dovrà stare fermo un mese e quindi il suo campionato è finito. Ma non è la sola nostra defezione. Nella fase offensiva abbiamo ottimi calciatori e poi c’è Lasagna in grande forma e mi auguro che possa far gol anche domenica al Napoli. Solo Koulibaly forse può fermare un Lasagna che nel dopo Covid è tornato alla grande”.

“Domenica sarà una bella partita da vedere, Gattuso sta facendo molto bene ed è suo gran parte del merito di questo andamento della squadra azzurra. Ho iniziato ad apprezzare Gattuso al Pisa dove aveva una squadra buona ma non buonissima e con lui il Napoli ha fatto un ottimo acquisto. Mi auguro che il Napoli si concentri sul Barcellona domenica! De Laurentiis e Pozzo hanno un ottimo rapporto di amicizia e di lavoro, c’è sintonia”.