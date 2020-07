Arek Milik vicino all’addio: ecco il prezzo fissato dal Napoli

Il Napoli per la prossima stagione dirà quasi sicuramente addio ad Arek Milik, e punterà su un nuovo centravanti. L’edizione odierna de Il Mattino parla del momento attuale del polacco nelle ultime uscite in campionato degli azzurri. Sul quotidiano si legge:“Molto negativa la prestazione dell’attaccante polacco a Bologna, il suo ciclo in maglia azzurra è ormai da considerare chiuso. Il club attende la migliore offerta, in Italia piace a Juve e Milan ed è seguito da club di Premier League e di Liga: la valutazione è 40 milioni”.