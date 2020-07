Alvino sul caso Osimhen: “Cifre tirate fuori ad arte, la trattativa continua”

Durante la trasmissione radiofonica “Porompomperoperò”, Carlo Alvino ha fatto il punto della situazione in merito alla vicenda Osimhen. Il noto giornalista napoletano ha specificato che, attualmente, tutte le cifre che stanno venendo fuori, dall’ ingaggio alle commissioni dei procuratori, sono gonfiate ad arte con l’intento di speculare sulla situazione. La realtà è che la trattativa è in piedi, da tutte le parti si stanno effettuando le valutazioni del caso ed il Napoli sa come gestire l’operazione. Non si tratta di un secondo caso Pepè, il ragazzo è già venuto in città, il Lille ha già un accordo con il club partenopeo e bisogna solo attendere i tempi giusti per tirare le somme.