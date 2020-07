Venerato: “Il Lille ha fretta ma ADL non si scompone, ecco gli obiettivi”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del mercato azzurro: “Il Lille sta pressando la società partenopea perché ha un problema finanziario con la Lega Calcio. Ma De Laurentiis non si scompone, resta fermo sulla sua linea e non si muove di un metro. Il club azzurro dovrà rimodulare l’offerta al calciatore dopo il cambio d’agente. Quello che posso dire attualmente, la società azzurra sta lavorando per costruire la squadra di domani, ma non di dopo domani, per questo dico che i nomi di Nunes e Romero, interessano, piacciono, ma non sono delle priorità. La società azzurra cerca un bomber, un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista qualora dovesse partire Allan. I due nomi, dei due giovani piacciono al club azzurro, ma in chiave futura e solo dopo aver chiuso le operazioni più importanti”.