Dopo la gara di ieri contro il Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di domenica alle ore 19,30 contro l’Udinese. Chi ha giocato contro i felsinei hanno svolto lavoro in palestra, il resto hanno lavoro sul campo 2 e 3, in una prima fase con lavoro aerobico. Infine partitella a campo ridotto, lavoro personalizzato per Younes, mentre in palestra Llorente.

Fonte: sscnapoli.it