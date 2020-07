Szoboszlai: “Qualche amico mi ha chiamato per sapere dove giocherò”

Sulle pagine del portale Nemzeti Sport è tornato a parlare Dominik Szoboszlai, il centrocampista tuttofare del Salisburgo che in Italia piace a Napoli e Milan. «Ovviamente so anche io di tutte queste voci sul mio futuro, qualcuno dei miei amici mi ha già chiamato per sapere dove andassi il prossimo anno, ma ho risposto che al momento non c’è alcuna verità. Non vorrei pensare al mercato ora».

«Dopo le ultime gare della stagione ho sentito davvero il bisogno di riposare, staccare la spina e ricaricarmi» ha confessato Szoboszlai. «Ho trascorso l’ultima settimana con amici e famiglia, ho giocato qualche partitella e sono pronto a ripartire. A fine mese tornerò ad allenarmi con il Salisburgo. Non so ancora dove giocherò il prossimo anno, so che devo continuare a lavorare come fatto fin qui». Fonte: Il Mattino