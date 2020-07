SERIE A, punteggi finali: Lecce-Fiorentina 1-3; Roma-Verona 2-1; Sassuolo-Juventus 3-3

LECCE-FIORENTINA 1-3. 6′. Gol della Fiorentina. Cutrone serve Chiesa, in area, che scarica un potente tiro sotto la traversa. 0-1. 11′, rigore per la Fiorentina. Ribery imbuca per Ghezzal, che prova a dribblare Gabriel. Fallo del portiere leccese. Si incarica della battuta lo specialista Pulgar. Calcia debolmente e Gabriel blocca. 38′, raddoppio della Forentina. Ghezzal, su punizione, si inventa un’antica foglia morta. 0-2. 40′, terzo gol della Fiorentina. Lancio di Chiesa per Cutrone. Che, a tu per tu con Gabriel, realizza. 0-3. 43′, Caceres regala palla a Farias. Ma la sua potente conclusione si stampa sulla traversa. 0-3 primo tempo. 52′, Saponara va la tiro. Pallone fuori di poco. 60′, Cutrone, a tu per tu con Gabriel: tocco parato. 88′, gol del Lecce. Vera crossa in area dove trova Shakhov, che segna. Punteggio finale 1-3. Ora si fa dura per i salentini. Rischiano di finire a -4 dal Genoa, prima dello scontro diretto nel prossimo turno.

ROMA-VERONA 2-1. 5′, da angolo, Spinazzola sponda per Mancini. Tiro alto dall’area piccola. 9′, rigore per la Roma. Pellegrini cade in area a contatto con Empereur. Per Maresca è rigore. Veretout trasforma. 1-0. 28′, dialogo tra Dzeko e Mkhitaryan. Questi entra in area e, da posizione decentrata, di sinistro, colpisce il palo. 49′, raddoppio della Roma. Cross di Spinazzola dalla sinistra e gran colpo di testa di Dzeko. 2-0 primo tempo. 47′, gol del Verona. Veloso imbuca in area per Zaccagni. Dribbling e cross basso per Pessina che, di tacco, realizza un gran gol. 2-1. 57′, Pellegrini lancia Bruno Peres. Pallone basso al centro per Dzeko: alto di un niente. 74′, ancora Dzeko. Riceve in corsa l’invito di Mkhitaryan: controlla, ma calcia ancora alto. 81′, assolo di Mkhitaryan. Punta un difensore, lo salta e calcia in porta di sinistro: poco alto sopra la traversa. Punteggio finale 2-1. Vittoria importante per la Roma, in chiave quinto posto. Ora a +4 su Milan e Napoli.

SASSUOLO-JUVENTUS 3-3. 5′, gol della Juventus. Pjanic pesca Danilo al limite dell’area. Botta di prima intenzione con il destro, che batte Consigli. 0-1. 12′, raddoppio della Juventus. Giocata sontuosa di Pjanic a metà campo. Che raggiunge Higuain. L’attaccante entra in area e supera Consigli con il destro. 0-2. 15′, Berardi calcia di prima intenzione dal limite dell’area. La conclusione, deviata da Matuidi, termina di poco sopra la traversa. 21′, Consigli interviene di testa per anticipare Higuain. La sfera finisce però a Ronaldo. Che, a porta vuota, conclude sull’esterno della rete. 29′, gol del Sassuolo. Caputo imbuca per Djuricic, che mette nel sette di prima intenzione. 1-2. 48′, Bentancur verticalizza per Ronaldo. Tocco per Higuain. Poi per Bernardeschi. Palla ancora a Ronaldo, ma il suo tiro va alto sopra la traversa. 1-2 primo tempo. 52′, Pareggio del Sassuolo. Berardi, su punizione, di sinistro, scavalca la barriera e batte Szczesny. 2-2. 54′, vantaggio del Sassuolo. Caputo allarga per Berardi. Questi crossa rasoterra per lo stesso Caputo, che, all’altezza del secondo palo, infila in rete. 3-2. 60′, Bernardeschi crossa per Rabiot, che colpisce di testa. La sfera termina al lato del palo. 61′, Ronaldo conclude di sinistro al volo, da posizione decentrata ma ravvicinata. Consigli para di piede. 64′, pareggio della Juventus. Da angolo, Bentancur trova Alex Sandro, solo all’altezza del primo palo. Questi insacca di testa. 3-3. 78′, Alex Sandro, con un traversone, pesca Ronaldo. Che calcia ancora al volo, stavolta di destro. Ancora Consigli, respinge. Ed ancora con i piedi. 84′, Traorè, rasoterra di destro. Szczesny respinge. Sulla ribattuta arriva Boga, che indirizza verso l’angolo lontano. Alex Sandro riesce miracolosamente a respingere di testa, quasi sulla linea di porta. 93′, Bourabia esplode un destro dalla lunga distanza. Szczesny devia in angolo con un gran colpo di reni. Punteggio finale 3-3.

A cura di Alessandro Cardito