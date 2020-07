Serie A 33° giornata, Torino-Genoa:Vittoria granata che sa di salvezza!

Serie A 33° giornata, Torino-Genoa:

Buon avvio per il Genoa che con Pianmonti crea la prima vera occasione della partita con un tiro rasoterra che viene sventato da Sirigu.Il Torino prova a creare ma trova una buona difesa che chiude.Verdi ci prova da un calcio di punizione ma Perin è attento ed evita il pericolo.I granata la sbloccano con Bremer di testa , servito da calcio d’angolo.Nella ripresa il Genoa si fa vedere con Schone , che calcia all’angolino ma il portiere la para. Ancora ospiti pericolosi,stavolta con Destro ,ma la conclusione esce larga.Il Toro però trova il raddoppio con una botta all’incrocio di Lukic.Nel finale di gara ancora gli uomini di Longo in gol , grazie al suo goleador Belotti che realizza una grande rete mettendo la palla nel sette, con Perin che non può far nulla.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (61′ Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi (66′ Aina); Verdi (66′ Lukic); Belotti, Zaza. All Longo

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (75′ Ghiglione), Behrami, Schöne (75′ Lerager), Barreca (59′ Criscito); Falque (67′ Destro); Sanabria (59′ Pandev), Pinamonti. All. Nicola

Ammoniti: Masiello (G), Goldaniga (G), Lyanco (T), Zaza (T)