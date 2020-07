Sembrava il Napoli di gennaio, così commenta mister Gattuso

Più di un passo indietro per il Napoli di Gennaro Gattuso fermato a Bologna dalla squadra di Mihajlovic dopo un secondo tempo in netta difficoltà. «Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo l’abbiamo giocata ma nella ripresa ci hanno messo in difficoltà» ha ammesso l’azzurro. «Abbiamo giocato al di sotto dei nostri livelli e non va bene. Non mi piace sentire che non abbiamo stimoli, abbiamo una gara importante ad agosto e abbiamo prepararci bene. Il Bologna ci ha messo invece in difficoltà, non siamo stati squadra, ci è andata anche bene alla fine».

«Siamo stati lunghi negli ultimi minuti, ho avuto l’impressione che il Bologna potesse farci male a ogni azione, sembrava di rivedere il Napoli di qualche mese fa» ha continuato Gattuso a Dazn. «Complimenti a loro, è una squadra che assomiglia a Sinisa, sono forti e ci credono sempre. Avevo detto ai miei che sarebbe stata partita vera. Sinisa è più cazzuto di me: io abbaio ma mordo poco, lui abbaia meno ma ti lascia il segno».

Poi sui singoli: «Milik? Penso che abbiamo avuto problemi di squadra e non di singoli. Arek ha fatto quello che doveva ma sicuramente non siamo stati noi bravi da dargli il giusto aiuto. Lozano ha caratteristiche diverse da Insigne: ha bisogno di profondità, di velocità. Nel primo tempo non mi è dispiaciuto il Napoli, anche se non siamo stati brillantissimi. Nella ripresa non siamo mai scesi in campo».

