Schmidt, ex allenatore di Osimhen:”Victor è speciale, incredibilmente ambizioso e volenteroso”

Martin Schmidt, ex allenatore di Osimhen al Wolfsburg, a Radio Marte parla cosi del possibile prossimo acquisto del Napoli :

“Ho allenato Osimhen nel 2017 quando era molto giovane, aveva solo 17 anni ed era campione del Mondo U17. Quell’anno al Wolfsburg ha avuto poco spazio perché era molto giovane ma anche per colpa della grossa concorrenza con Origi e Mario Gomez, il primo un grande talento il secondo un’istituzione in Germania. In Osimhen però ho visto subito un diamante grezzo, con grandi qualità e un potenziale straordinario.

La sua grande qualità è la forza nel duello 1 contro 1, oltre alla forza e alla velocità nello scatto con cui arriva in area di rigore. È un ragazzo con un grande cuore e penso che sia un mostro in fatto di mentalità. Un’altra sua grande qualità è il pressing, è in grado di portarlo con grande aggressività per ribaltare subito l’azione di gioco. Corre molto in campo, è capace di fare anche 13 kilometri a partita.

Ho visto alcune partite del Napoli e penso che Victor sia perfetto per la filosofia di calcio di questa squadra. Al Wolfsburg avevaa bisogno di tempo, migliorava ogni settimana, poi con me in inverno era stato titolare spesso nonostante la forte concorrenza. Penso che sia un predestinato e sia perfetto per il 433 o il 343. È fortissimo come punta ma occhio che è possibile vederlo anche in posizione di ala.