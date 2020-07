Pisacane (ag. Insigne): “Rinnovo? Penso sia prematuro”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione Super Sport: “Insigne è in ottima forma, dopo il lockdown è rinato. Giocare ogni tre giorni è abbastanza complicato, oggi ha avuto il meritato riposo”.

Rinnovo?

“Penso sia prematuro, non penso sia da farlo nell’immediato. Credo sia giusto finire la stagione nel migliore dei modi e pensare al futuro più avanti. C’è un detto che dice “Il Messia non ha ma vinto” o “Non si è mai profeti in Patria”, credo che in questo aspetto Insigne sia più forte di me. Lui non soffre le critiche, ne ha ricevute tante e anche gratuite. Adesso è in un momento di forma fisico e mentale straordinario. Troppe volte se ne parla solo per cose cattive e non vere, ma posso garantirvi che è legatissimo a tutto il popolo campano e ai tifosi del Napoli. Lui non voleva che si sapesse di varie iniziative benefiche fatte, però mi fa piacere che se ne parli in maniera così positiva. Troppe volte se ne è parlato negativamente.

Insigne a vita a Napoli?

“Il calcio è talmente strano e gira così veloce che si fa fatica a dire certe cose. Dire che Insigne può restare a vita a Napoli è difficile, lui sta benissimo. Adesso è diventato un leader in campo e nello spogliatoio”.

Lui è orientato a finire alla grande la stagione, sta pensando solo a questo. Barcellona?

“Ci crediamo tutti nella qualificazione, in primis devono crederci i calciatori. La forza mentale per affrontare i blaugrana può darla solo Gattuso, l’importante è che le maglie siano sudate”.