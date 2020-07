Per il Mattino poche sufficienze, due azzurri con belle conferme

Un primo tempo degli azzurri discreto ma che frutta solo gol in avvio di Manolas e poche altre emozioni con Skorupski mai chiamato in causa. Calo netto nella ripresa che si evidenzia soprattutto dopo i cambi e con l’inserimento di quattro titolari come Insigne, Callejon, Fabian Ruiz e Mertens (negli ultimi minuti anche Allan). Scarico il Napoli soprattutto alla distanza, un calo più che altro mentale: gli azzurri a un certo punto escono dalla scena che se la prende invece in maniera prepotente il Bologna che pareggia con un gol di Barrow dopo le due reti annullate in precedenza per fuorigioco. La peggior partita degli azzurri dopo la ripresa del campionato.

MERET 6

DI LORENZO 5.5

MANOLAS 6

MAKSIMOVIC 5

HYSAJ 5.5

ELMAS 5.5

DEMME 6.5

ZIELINSKI 5

POLITANO 6.5

MILIK 5.

LOZANO 6

INSIGNE 5

CALLEJON 5

MERTENS 5

FABIAN RUIZ 5

ALLAN SV

Fonte: Mattino.it