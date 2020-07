Per Il Mattino in difesa solo uno poco sufficiente: i voti

Ecco i voti de Il Matino per la difesa azzurra. Solo Manolas riesce a strappare la sufficienza grazie alla rete del momentaneo vantaggio partenopeo. Per tutti gli altri invece insufficienza senza particolari lampi.

DI LORENZO 5.5

Spinge sulla destra, diverse accelerazioni nel primo tempo con cross finale verso il centro In fase difensiva controlla Palacio quando l’argentino si sposta sulla fascia. Rischia di tenere in gioco Palacio sul secondo gol annullato al Bolohhnss per fuorigioco, cala un po’ alla distanza sbagliand qualcosa nel finale di partita.

MANOLAS 6

La sblocca di testa, il dodicesimo: perfetto lo stacco di testa in tuffo del difensore greco, uno specialista in tal senso, sul calcio d’angolo di Politano. Un paio di chiusure decisive ma finisce con i crampi, bruciato nell’uno contro uno da Barrow sul gol dell’1-1 del Bologna.

MAKSIMOVIC 5

Fisicità nel gioco aereo, preciso nell’impostazione palla a terra per i compagni, chiusura decisa ma regolare su Barrow nella ripresa, fa sentire la sua forza fisica nei duelli in area di rigore, soffre però la rapidità palla al piede di Palacio e balla soprattutto nella fase finale della partita.

HYSAJ 5.5

Il jolly di difesa stavolta gioca a sinistra per far rifiatare Mario Rui, dal suo lato si affaccia Kov Olsen. Presidia la posizione e mantiene fissa la posizione per non scoprire la fascia, tatticamente come sempre prezioso, anche se difetta in precisione in qualche intervento in appoggio.