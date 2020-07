Panchina affollata in Napoli/Roma, giallorossi in Procura

Durante la gara del San Paolo, Napoli/Roma, la società capitolina è stata accusata di non aver rispettato il protocollo Covid. E, in merito alla vicenda, stando a quanto si legge su Il Messaggero, oggi, la Roma, nelle persone dell’AD Fienga, del medico sociale Manara e del team manager Gombar, sarà ascoltata dalla Procura Federale. Nello specifico, nella gara contro il Napoli, vi era un non mantenimento delle distanze di sicurezza previste ed un affollamento della panchina. Il club ha chiesto di essere ascoltato e quindi i provvedimenti, almeno per ora, sono sospesi. A quanto pare però il deferimento potrebbe arrivare anche a Baldissoni e Gombar, questo perché il DS del Napoli Giuntoli ha redatto e inviati agli 007 federali un ulteriore esposto sulla vicenda che sarà ovviamente valutato. Potenziali problemi dunque per la Roma, che oggi proverà a chiarire la sua posizione.