On. Zampa:”Il rischio è ancora molto grande, ma per la riapertura i tempi però non saranno troppo lunghi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuta l’onorevole Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della salute.

Factory della Comunicazione

“Riapertura stadi, ipotesi stroncata sul nascere da Spadafora? Si, se lo dice il Ministro dello Sport… Questa decisione è frutto del lavoro fatto con esperti e scienziati. Avrà avuto le sue ragioni, non sceglie per conto suo. C’era il rischio che le persone non riuscissero a mantenere le misure di sicurezza necessarie. “Ubi maior, Minor cessat”, lui è il Ministro dello Sport, e questa decisione è stata valutata con degli esperti. Il rischio è ancora molto grande, ma per la riapertura i tempi però non saranno troppo lunghi. Ora c’è poco tempo prima della chiusura del campionato e bisognava organizzare ingressi, uscite e tutto il resto in tempi troppo brevi.

Parole del ministro spagnolo? Noi per fortuna non abbiamo un’emergenza. In Spagna, precisamente in Catalogna, hanno avuto oltre 200 casi. Noi abbiamo numeri più ridotti, tuttavia il virus continua a circolare. Meno circola, più diventa debole. Ieri un grande scienziato mi spiegava che se il virus circola meno, la persona contagiata ha una carica virale più debole. Le persone positive in giro sono molto di meno rispetto a 2 mesi fa, soprattutto al nord. Noi abbiamo la speranza che arrivi il vaccino il prima possibile. Il nostro Paese è tra le prime squadre in gara per la ricerca di una cura.