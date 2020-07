Marco Giordano: “Osimhen ha scelto il Napoli”

Sono ore frenetiche per il futuro di Victor Osimhen, con il nuovo agente sembravano essere cambiate le carte in tavole, ma nelle ultime ore, le parole del d.g. del Lille fanno ben sperare sponda azzurra. Il twitter del collega di calciomercato.it Marco Giordano aggiorna in tempo reale:”#Osimhen ha scelto Napoli. Aggiornamento: il club francese è sotto indagine da parte del DNGC (revisore dei conti dei club) e deve chiudere la trattativa nelle prossime ore per evitare ulteriori indagini”. Sky parla anche di imminenti visite mediche.

La Redazione