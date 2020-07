La moviola: Piccinini rischia su Milik. Al Napoli manca un rigore

Non tutto fila liscio nella partita di Piccinini, ma le sbavature non incidono sul match, assolutamente molto godibile. Chiude con 29 falli e 2 gialli: non male.

CHE RISCHIO!



Si prende un bel rischio Danilo ad inizio partita: in ritardo su Milik che è sul pallone, gli appoggia un braccio (il sinistro) sulla schiena, finendo per sbilanciarlo. Sarebbe fallo e, in caso fosse in area, da rigore, ma… Ma Piccinini non lo ravvisa come un’infrazione, dunque niente punizione, e il VAR (Calvarese), una volta controllato che il contatto inizia fuori area (poi la spinta continua a cavallo della linea dell’area), ha la bocca cucita e le mani legate.

REGOLARE

Regolare la rete di Manolas: si trattiene con Tomiyasu in attesa dell’angolo, entrambi cercano di prendere posizione. Ok anche il gol dell’1-1, in gioco Barrow sull’assist di Soriano, ottimo colpo d’occhio dell’assistente “europeo” Manganelli (andrà con Orsato e il collega Giallatini agli Europei 2021).

DOPPIO OFFSIDE

Annullati due gol al Bologna: nel primo caso, Mbaye è oltre Di Lorenzo al momento del cross di Dominguez. Nel secondo caso, sull’imbucata di Soriano, Palacio è di pochi millimetri oltre Di Lorenzo.

DUBBIO

Dubbio il contatto del pallone con Medel, anche se sembra più parte alta del braccio sinistro che braccio vero e proprio sul tocco di Lozano.

voto 6