La Gazzetta dello Sport conferma la “nostra” Esclusiva su Osimhen

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma la nostra Esclusiva sulle visite mediche di questa mattina dell’attaccante del Lille Victor Osimhen (Clicca qui Escluisva). Per quanta riguarda la trattativa c’è un rallentamento per il cambio degli agenti, ma al tempo stesso c’è ottimismo per la riuscita dell’operazione. Ora si dovranno ristilare i contratti, una perdita di tempi, ma che rafforzerà sempre di più l’asse Napoli-Lille. Questo però porterà a qualche giorno per chiudere la trattativa, ma il ragazzo dovrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere per una questione di bilanci con la Covisoc.

Fonte: Gazzetta dello Sport